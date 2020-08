Oroscopo di domani 25 agosto: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo martedì.

Oroscopo Paolo Fox 25 agosto 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. In arrivo un buon recupero. Hai a che fare con una persona poco chiara. Per questioni di lavoro c’è bisogno di un avvocato. Ci vuole tanta pazienza.

Toro. Questa è una giornata che inizia in maniera faticosa. In queste ore potresti avere voglia di sentire una persona che non senti da tempo. L’amore è ancora molto vivace.

Gemelli. In amore è in famiglia non ci sia il giusto apporto, Nei legami con Ariete, Bilancia e Capricorno consiglio di essere sempre molto cauti.

Cancro. Devi assolutamente parlare d’amore, è un mese importante. C’è del caos se ti trovi nel mezzo di due storie. Da domenica si può cominciare a parlare anche di lavoro.

Leone. Mattinata piuttosto contrariata. Sei sottoposto ad un certo stress. Fai finta di nulla, ma dentro di te sei preoccupato. In amore calma piatta.

Vergine. Tira il freno a mano, dovrai evitare polemiche e disagi. Non saranno tre giornia bloccare la tua evoluzione in una discussione o in un problema.

Oroscopo Paolo Fox oggi

Oroscopo Paolo Fox 25 agosto 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Sei sempre piuttosto disorientato. Le stelle ti aiutano. L’amore è un po’ a disagio. Ti consiglio di non sollevare poleveroni. In questo periodo sei confuso.

Scorpione. La Luna al mattino è ancora nel tuo segno. Le prossime saranno giornate molto importanti in amore.

Sagittario. Pomeriggio vivace grazie alla Luna attiva. Hai sofferto molto nella prima parte dell’anno. Solo per il quieto vivere sei stato troppo vicino a una persona senza avere senso di libertà. Aspira a qualcosa in più.

Capricorno.Luna nel segno con Giove e Saturno favorevoli. Ci sono stati tanti cambiamenti nel 2020. Nelle questioni di lavoro c’è distanza, ma da settembre si potrà colmare.

Acquario. Sei nervoso e sconvolto. C’è forte agitazione. La fine dell’anno sarà importante, in amore cerca di recuperare emozioni valide.

Pesci. Stai cercando di organizzare al meglio la tua vita grazie alla Luna. C’è preoccupazione a lavoro e in amore bisogna essere cauti.

Oroscopo squadre

Inter-Pesci – Hai troppe responsabilità sulle spalle. Stai cercando di recuperare con un rapporto lavorativo.