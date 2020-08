Inizia ufficialmente oggi, 24 agosto 2020, la nuova stagione bianconera targata Andrea Pirlo. Dopo l’esonero di Maurizio Sarri, l’ex centrocampista è stato scelto proprio da Andrea Agnelli a guidare la prima squadra allenando anche vecchi compagni di squadra.

Oggi primo allenamento, domani la presentazione ufficiale

Giorno importante per Andrea Pirlo e per la Juventus. Il nuovo tecnico ha diretto la prima seduta di allenamento alla Continassa. I giocatori, questa mattina, hanno effettuato le visite mediche. Domani, invece, l’ex regista verrà presentato alla sala stampa. Nel pomeriggio, intorno alle 16:30, tutti i calciatori hanno varcato i cancelli nel centro sportivo. Anche Cristiano Ronaldo era presente, vera e propria star del pomeriggio, come c’erano anche i nuovi arrivati Arthur dal Barcellona e Dejan Kulusevski dal Parma.

In attesa di altri colpi di mercato, Pirlo continuerà a dirigere gli allenamenti della sua squadra. Domani ci sarà una seconda presentazione, probabilmente quella più importante. Non più come manager dell’Under 23.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Paratici ad un passo dal bomber: è un ex Inter

Nello staff del ‘Maestro’ una vecchia conoscenza del club

Ovviamente non può passare inosservato il nuovo staff tecnico della società. A partire dall’ex difensore centrale Igor Tudor. Il croato ha vestito la casacca bianconera per sette anni (escludendo quello del 2006-2007 dove è rimasto fuori rosa). Sarà il suo vice. Per quanto riguarda il ruolo di collaboratore tecnico è stato scelto l’ex della Primavera del Napoli, il centrocampista Roberto Baronio (è stato, per anni, compagno di nazionale nell’Under 21 di Pirlo).