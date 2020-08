Inter: Conte può restare, ma spunta un nuovo dirigente

Inter, per Antonio Conte ancora non è finita. Il tecnico salentino potrebbe essere confermato in panchina.

Inter: se resta conte pronto Petrachi come ds

I problemi di Conte? Piero Ausilio nel mirino dell’allenatore salentino. Come riportato da tmw, club nerazzurro potrebbe alla fine anche decidere di confermare Conte in panchina.

La situazione in casa nerazzurra resta sempre delicata. Il tecnico dopo lo sfogo a seguito della finale di Europa League persa, in queste ore starebbe riflettendo sul proprio futuro.

Tuttavia non è detto che l’allenatore vada vai, anzi, secondo le ultime la società vorrebbe provare a ricucire con l’ex ct.

Ma a chi era rivolto lo sfogo del tecnico? Le ultime sembrerebbero indirizzare le parole di Conte al ds Piero Ausilio?

Non è ancora dato saperlo, ma il ds in queste ore avrebbe avuto avuto contatti indiretti con la Roma per trasferirsi nella capitale.

E proprio da Roma potrebbero attingere i nerazzurri, che per il suo posto pensano all’ex Torino e Roma Gianluca Petrachi, licenziato dal club giallorosso per giuste causa durante gli ultimi mesi.

Inter: chi decide?

Dovrà essere Marotta, o lo stesso presidente Zhang a decidere quale direzione scegliere. Se cambiare ancora una volta allenatore oppure accontentare Conte e mutare la dirigenza.

