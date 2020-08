Genoa, dubbi sul nuovo allenatore: spunta una nuova possibilità

Il Genoa continua a dare la caccia al nuovo allenatore per la prossima stagione. Il club ligure, infatti, non ha ancora deciso a chi affidare la panchina.

Genoa: spunta Maran per la panchina

Come riportato da Tuttosport, a due giorni alla ripresa degli allenamenti non è ancora arrivata nessuna novità ufficiale in casa Grifone sull’allenatore della prossima stagione. Anche se in realtà va comunque ricordato che il Genoa un allenatore in teoria lo avrebbe già ed è Davide Nicola che ha conquistato la salvezza nell’ultima giornata sconfiggendo il Verona al Ferraris. Con quella prestazione il tecnico, almeno sulla carta, si è garantito rinnovo automatico anche per il prossimo campionato, quello che inizierà il 19 di settembre.

Tuttavia il presidente Preziosi, ed il nuovo direttore sportivo Daniele Faggiano, sembrerebbero avere idee diverse e vorrebbero affidare la squadra ad un tecnico giovane ed emergente.

Il primo nome sarebbe quello di Vincenzo Italiano, appena promosso in A con il suo Spezia. Per questo il tecnico ora non vorrebbe andar via. Il primo nome ad oggi sarebbe quello di Maran.

Genao: Maran o D’Aversa?

La corsa per la panchina del Genoa in questo momento sarebbe a due tra Maran e D’Aversa, con la novità per quest’ultimo dell’esonero ufficiale da ieri da parte del Parma.

Tutti e due sono liberi e potrebbero firmare per il Grifone. Ieri sera Preziosi, tuttavia, avrebbe accelerato verso Maran, chiamandolo in serata per sondarne ancora le intenzioni e la possibilità di portarlo in Liguria.

