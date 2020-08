Calciomercato Roma, trovato il sostituto di Dzeko: arriva dalla Serie A

La Roma riparte da Dan Friedkin. Il nuovo proprietario dei giallorossi è intenzionato a rendere grande il suo nuovo club. Si lavora sul mercato in entrata, dove ci sono molti obiettivi messi nel mirino e pronti ad essere acquistati per rinforzare la rosa da affidare ancora una volta a mister Paulo Fonseca.

Roma, via Dzeko: è caccia al sostituto

Sembra ormai inevitabile la cessione di Edin Dzeko. Il capitano giallorosso andrà via per alleggerire il tetto ingaggi e fare cassa. L’affare potrebbe chiudersi con la Juventus che ha puntato forte sul bosniaco dall’arrivo di Andrea Pirlo. Questo permetterebbe alla Roma di virare su Arkadiusz Milik, il polacco è in uscita dal Napoli e avrebbe un accordo con la Juve, ma con il cambio allenatore pare che siano cambiati i piani strategici. Intanto, se non si chiuderà per Milik, la Roma è intenzionata a puntare su un altro polacco che si trova in Serie A.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Lazio: Milinkovic Savic verso il PSG

Roma, Piatek l’alternativa a Milik

Fienga è a lavoro per le trattative che riguardano la nuova Roma di Friedkin. Con la possibile cessione di Dzeko alla Juventus, il club dovrà torvare il sostituto e sono due nomi messi in cima alla lista, entrambi di nazionalità polacca. Si tratta di Milik e Piatek. Quest’ultimo tornerà al Milan per essere nuovamente messo sul mercato e potrebbe andare via per una cifra inferiore a Milik.