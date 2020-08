Calciomercato Roma, cessione in prestito per il difensore (UFFICIALE)

E’ notizia di pochi minuti fa che la società giallorossa ha ceduto, a titolo temporaneo, un suo difensore ad una squadra di Serie A.

Cetin in prestito all’Hellas Verona

Mert Cetin lascia la Roma. Solo in prestito. Il difensore della nazionale turca andrà a farsi le ossa altrove. L’Hellas Verona sarà il suo nuovo club per la stagione 2020-2021. L’ex giocatore del Glenclerbirligi ha scelto di giocarsi le sue chance sotto la guida tecnica di Ivan Juric sperando, un giorno, di ritornare alla base. Nella stagione conclusasi da poco, aveva totalizzato solo sei presenze. Non è mai riuscito ad entrare nei meccanismi di gioco del manager portoghese Paulo Fonseca.

Questo il comunicato ufficiale del club capitolino sul proprio sito: “L’AS Roma rende noto di aver ceduto a titolo temporaneo all’Hellas Verona i diritti alle prestazioni sportive di Mert Cetin. Il calciatore turco giocherà nella società gialloblù fino al giugno 2021. Questo accordo prevede il diritto di opzione e di controopzione. Il club augura al calciatore le migliori fortune per questa nuova esperienza“.

C’è da sistemare un altro terzino. Florenzi sempre più vicino all’addio

Alessandro Florenzi è tornato a Roma senza disfare neanche le valigie. Il giocatore di Vitinia sa bene che non resterà nella squadra del suo cuore. Per lui ci sono due possibilità: rimanere in Serie A con l‘Atalanta o provare un’altra esperienza (stavolta in Premier League) con l’Everton di Carlo Ancelotti.