Calciomercato Roma: affare Mandzukic per liberare Dzeko

Roma, mandzukic potrebbe liberare Edin Dzeko

Ultime Roma, Mario Mandzukic la nuova idea dei giallorossi. Come riportato da Tuttosport, il club capitolino potrebbe acquistare Mandzukic a zero per la prossima stagione.

Per il croato, nessun ritorno o avventura bis alla Juventus ma questo sbloccherebbe l’arrivo a Torino di Edin Dzeko.

Il bosniaco, infatti, è sempre più promesso sposo juventino. Il passaggio alla corte di Pirlo avverrà solo quando la Roma avrà trovato un sostituto.

Per questo la formazione allenata da Fonseca, in alternativa al dubbioso Arkadiusz Milik (il polacco valuta di trasferirsi a parametro zero nel 2021), potrebbe prendere a zero Mandzukic. Stessa età di Dzeko (34 anni), curriculum altrettanto importante, e tanta voglia di dimostrare ancora il suo valore dopo i meis in Qatar. Tutti aspetti positivi oltre al fatto che l’ex Bayern è svincolato e quindi la Roma potrebbe ingaggiarlo a zero.

Mercato As Roma: Mandzukic avrebbe uno stipendio più basso

Per la Roma il colpaccio sarebbe importante perchè cederebbe Dzeko a 10 milioni, e si libererebbe anche dei 7 milioni netti percepiti da Dzeko. Probabilmente, invece, per Mandukic ne basterebbero 4 milioni più bonus, in linea con quanto proposto dai giallorossi a Milik.

Ma non solo, la punta che piace anche alla Fiorentine, accetterebbe un contratto molto più corto (biennale) di quello messo sul piatto al polacco. Mandzukic come detto ha anche altre alternative, per questa ragione la Roma dovrà sbrigarsi a risolvere tutto ed in castrare i vari aspetti.

