Calciomercato Napoli: colpo dall’Ajax in difesa

Napoli, in difesa potrebbe arrivare un terzino dall’Ajax. Gli azzurri si muovono per cercare un sostituto del partente Ghoulam

Calciomercato Napoli: colpo Tagliafico possibile

Dopo aver chiuso con l’Ajax in passato il colpo Milik, gli azzurri potrebbero pescare ancora in casa dei Lancieri. Per la difesa, come riportato da Sky Sport, infatti, non ci sarebbe soltanto il nome di Reguilon sul taccuino del Napoli per la sinistra.

Negli ultimi giorni il ds Giuntoli avrebbe infatti fatto un sondaggio anche per Nicolas Tagliafico, argentino dell’Ajax.

Il difensore sinistro piace molto al Napoli (su di lui però c’è anche il Leicester) e ci sarebbero già stati i primi contatti tra le parti.

Tuttavia il Napoli per ora non affonderà il colpo. Il motivo? Prima di farlo bisognerà risolvere la cessione di Ghoulam, terzino sinistro che ha uno stipendio molto alto con gli azzurri.

Una volta risolta questa questione, allora Tagliafico potrebbe diventare un obiettivo concreto con Reguilon del Real Madrid ed in forza al Siviglia.

Napoli, la situazione Reguilon

Per quanto riguarda l’esterno spagnolo, invece, gli azzurri si erano mossi con largo anticipo individuandolo come perfetto sostituto di Mario Rui. Tuttavia, le buone prestazioni in Europa League la vittoria del torneo degli andalusi, hanno fatto salire il prezzo del difensore alle stelle.

