Il Milan ha iniziato la preparazione per la nuova stagione 2020-2021, senza il suo centravanti Zlatan Ibrahimovic ancora alle prese con il prolungamento del contratto. Su questa vicenda ha voluto fare chiarezza il direttore tecnico del club, Paolo Maldini.

Segnale di speranza di Maldini sul rinnovo di Ibra: “C’è ottimismo“

A Milanello si sono visti tutti i calciatori tranne lo svedese Ibrahimovic. Il calciatore non ha ancora prolungato il suo contratto con la società rossonera e non è detto che ciò possa avvenire. La dirigenza, però, non vuole pensare in negativo. Anzi, spera di riportare quanto prima il giocatore ad allenarsi insieme al resto dei compagni per l’inizio della nuova stagione.

Dopo il primo giro di tamponi e di test sierologici c’è stato il tempo per una battuta dell’attuale direttore tecnico del club, Paolo Maldini. Ad una domanda sul possibile rinnovo dell’attaccante ha risposto così: “Ottimismo per Ibrahimovic? Quello c’è sempre“.

Si continua a discutere con Raiola

Mino Raiola è un osso duro e questo lo sanno tutti come lo sa bene anche la dirigenza rossonera. Sembrava che ci potesse essere la fumata bianca nei giorni scorsi: sei milioni di euro al calciatore per un anno, invece dei sette richiesti dal procuratore. Nulla di fatto, neanche questa volta. In settimana, però, potrebbe esserci la svolta decisiva. Anche perchè sia Pioli che i tifosi iniziano a spazientirsi su questa vicenda.