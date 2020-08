Calciomercato Milan, Ibra non rinnova: c’è il piano B

Inizia la nuova stagione del Milan. Il club rossonero, nella giornata di oggi, si è radunata a Milanello per il ritiro estivo in vista del prossimo anno. C’è ancora tanta incertezza in vista dell’inizio del prossimo campionato italiano, visti i tanti casi Covid tra i calciatori. Intanto, la società lavora sul mercato per rinforzare la rosa. Diversi obiettivi, tra cui anche quello dell’attaccante che potrebbe cambiare i piani societari.

Milan, rinnova Ibra o si cambia tutto

La società sta continuando a lavorare per chiudere il rinnovo di contratto con Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante rossonero è in scadenza di contratto e non ha ancora raggiunto l’accordo economico per la firma del prolungamento. Nei giorni scorsi proprio le parole dell’agente Mino Raiola che continua ad avere fiducia in merito.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, rinnovo Ibra: la situazione

Milan, Ibra non rinnova: si lavora per Luka Jovic

Il Milan non vorrebbe cambiare e continuare sulla strada della continuità. Il club ha trovato l’intesa giusta in questi ultimi mesi e c’è grande unione nel gruppo. Per questo i rossoneri aspetteranno ancora per la riposta dello svedese sul rinnovo. Senza però l’accordo, il club ha già pronto il piano B. Si tratta di Luka Jovic del Real Madrid. Maldini guarda con attenzione in Spagna e in caso ci fosse bisogno anche del Piano C ci sarebbe Angel Correa dell’Atletico Madrid, già vicino lo scorso anno al Milan.