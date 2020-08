Calciomercato Milan, assalto al talento del Real Madrid: c’è l’ok di Zidane

Il Milan progetta la prossima stagione. Il club rossonero inzierà oggi il raduno per la preparazione in vista del prossimo anno. Partirà prima degli altri la stagione del Milan di Stefano Pioli che dovrà fare i conti con i preliminari d’Europa League. Intanto, non è stato convocato Zlatan Ibrahimovic per il ritiro. Il calciaotre svedese è in scadenza di contratto nei prossimi giorni e ancora non è stato raggiunto l’accordo per il rinnovo.

Milan, assalto ad un altro talento del Real Madrid

I rossoneri guardano attentamente al mercato in entrata. Pochi colpi ma giusti come ribadito anche dallo stesso allenatore. Il Milan ha gli occhi puntati sempre con attenzione alla Spagna, dove ci sono ottimi rapporti con il Real Madrid. Dopo aver chiuso il colpo la passata stagione per Theo Hernandez, la società vuole fare un altro investimento importante. Si tratta di Dani Ceballos, centrocampista spagnolo classe 1996.

Milan, trattativa per Ceballos: è stato fatto fuori da Zidane

Dani Ceballos, centrocampista del Real Madrid, la stagione appena conclusa ha giocato con la maglia dell’Arsenal, dove si trovava in prestito per mettere continuità di prestazioni nella propria carriera. Sono 37 le presenze con la maglia dei Gunners in stagione, con due gol e due assist. Il calciatore ha colpito e non poco i dirigenti del Milan, che come riportato da La Gazzetta dello Sport, vorrebbero chiudere il colpo e rinforzare così il centrocampo di Stefano Pioli. Il giocatore è stato messo ai margini del progetto tecnico di Zidane e la trattativa pare sia in discesa.