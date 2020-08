Calciomercato Juventus, Paratici ad un passo dal bomber: è un ex Inter

La Juventus è alla continua ricerca di un bomber d’attacco. Via Gonzalo Higuain tra questa sessione di mercato e la prossima di gennaio, con la seria possibilità di essere perso a parametro zero il prossimo anno se l’argentino non si deciderà ad accettare la cessione. Intanto, sembra che sia saltato l’accordo per Arkadiusz Milik, con Andrea Pirlo che avrebbe chiesto un altro tipo di profilo alla società bianconera. In pole ci sono Dzeko, Zapata e Jimenez.

Juventus, non solo un bomber di prima fascia

Non ci sono solo grandi nomi per l’attacco della Juventus. Il club bianconero guarda molto al futuro e in particolare ad affari di mercato che possano portare a scambi o a plusvalenze notevoli, per questo l’ultima idea di Fabio Paratici è quella di ingaggiare Andrea Pinamonti, ex calciatore dell’Inter e finito nel mirino del Genoa. Il calciatore ha deluso le aspettative al suo primo anno in Serie A, dato che tutti si aspettavano qualcosa in più, ma la sua giovane età e le sue qualità potrebbero convincere i bianconeri a puntarci.

Juve, assalto a Pinamonti: si tratta

Come riportano da Genova, su Pinamonti resta vivo l’interessa della Juventus. L’Inter ha ceduto il calciatore al Genoa per una cifra totale di 18,5 milioni di euro. I nerazzurri però hanno ancora un diritto di prelazione per la giovane punta, dunque la Juve non potrebbe avere la strada spianata nella trattativa. Intanto, Fabio Paratici continua a lavorare per chiudere il colpo.