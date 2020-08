Calciomercato Juventus: Kean può tornare in Italia

Juventus, torna Moise Kean? L’attaccante italiano potrebbe tornare in Italia, su di lui ci sono diversi club, tra i quali la Juventus.

Mercato Juventus: Calciomercato Juventus: Kean può tornare in Italiain Italia proprio nei bianconeri?

Dopo un solo anno dall’addio alla Serie A, Moise Kean potrebbe tornare a Torino. La sua avventura in Premier League all’Everton sembra infatti terminata. Per il ragazzo dei record (è stato il primo 2000 a segnare in serie A e con l’Italia e il primo a esordire in Champions) potrebbe essere già tempo di tornare a casa.

Un anno fa la cessione aveva permesso alla Juventus di incassare 27,5 milioni di euro ma potrebbe fruttarne ancora in caso di cessione ad un club di Serie A.

Anche se, proprio la Juventus starebbe pensando anche di riprendersi Kean in prestito.

Nonostante l’arrivo di Carlo Ancelotti sulla panchina del club inglese, infatti, la punta non ha giocato In Inghilterra Kean ha segnato soltanto due gol, deludendo un po’ le aspettative e facendo parlare di sé per quanto fatto fuori dal rettangolo verde.

Per questo il suo agente Mino Raiola, starebbe ragionando sul futuro. L’opzione Juventus lo riporterebbe in un ambiente che lo ha cresciuto. Inoltre a Torino potrebbe finire nella lista Champions dei 4 calciato cresciuti nel vivaio.

Juventus: occhio all’Inter

Ma su di lui ci sarebbe anche l’Inter. Entrambi i club, infatti, vorrebbero investire su talenti italiani. Non solo Kean, anche Andrea Pinamonti, 21enne cresciuto nelle giovanili dell’Inter che oggi è del Genoa.

Leggi anche >>> Inter, Allegri non arriva: il motivo