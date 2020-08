Calciomercato Juventus, il talento tedesco è pronto a sbarcare in Premier

La Juventus dovrà optare per altri obiettivi per l’attacco. Il nazionale tedesco è pronto a lasciare la Bundesliga per approdare in Premier League.

Chelsea, per Havertz pronti 100 milioni

Il Chelsea di Roman Abramovich non conosce la parola ‘crisi’. Dopo aver sborsato (complessivamente) 105 milioni di euro per gli acquisti di Timo Werner dal Lipsia e del marocchino Hakim Ziyech dall’Ajax, sono pronti ad effettuare un terzo colpo di mercato. Frank Lampard, tecnico dei ‘blues‘, ha chiesto espressamente alla dirigenza Kai Havertz. L’attaccante del Bayer Leverkusen (che, all’occorrenza, può giocare anche a centrocampo) sarebbe ad un passo a trasferirsi in Inghilterra. Compresi i bonus, il suo trasferimento dovrebbe aggirarsi intorno ai 100 milioni.

Sul calciatore ci aveva provato, timidamente, anche il club bianconero senza successo. Anche perché è difficile che in questo momento squadre di club possano permettersi di spendere cifre folli.

Il quarto colpo potrebbe arrivare dalla Francia

E’ un Chelsea scatenato nel calciomercato. La squadra di Londra intende ritornare tra le grandi del calcio e a provare a vincere, a distanza di anni, la Champions League ed il campionato. Havertz potrebbe non essere l’ultimo colpo di mercato. Infatti (stavolta a parametro zero) per la difesa è vicino l’accordo con il difensore brasiliano Thiago Silva. Il centrale era vicino ad un suo ritorno in Italia dove ha vestito la maglia del Milan per tre anni, diventando uno dei più forti al mondo nel suo ruolo. La Fiorentina di Rocco Commisso ci ha provato fino all’ultimo, provando a piazzare il colpo alla Ribery.