Il tecnico del Paris Saint Germain, Thomas Tuchel, dopo la sconfitta di ieri sera ha parlato ai giornalisti di un possibile colpo di mercato della sua squadra. Da Milano iniziano a tremare.

Tuchel dopo la sconfitta: “Abbiamo dato il massimo. Messi? Chi direbbe no?“

Il Paris Saint Germain non è riuscito, ieri sera, a portare a casa la coppa dalle grandi orecchie. La Champions League, infatti, l’ha vinta il Bayern Monaco con un gol dell’ex Kinglesy Coman. Subito dopo la cocente sconfitta ha parlato in sala stampa il tecnico dei parigini. Deluso per il risultato, ha avuto tempo di parlare anche di calciomercato e di una notizia che interessa, soprattutto, i tifosi dell‘Inter. Non poteva non parlare del fuoriclasse blaugrana Lionel Messi, al centro in queste settimana di voci di mercato che lo vogliono un giorno a Milano e l’altro no. Ai microfoni di ‘RMC Sport‘ ha dichiarato le seguenti parole: “E’ stata una vera e propria battaglia. Abbiamo dato tutto quello che c’era da dare ma non è bastato.

Abbiamo lasciato il cuore in campo. La delusione è tanta, non posso negarlo, ma sono comunque orgoglioso della prova dei miei ragazzi. A partire da Neymar e Mbappé che hanno fatto il possibile. Messi? Qui sarebbe il benvenuto. Chi allenatore direbbe di no ad un suo possibile approdo?“.

Tuchel realista: “Credo che finirà la carriera al Barcellona“

“Penso che concluderà la sua carriera calcistica al Barcellona. Lui rappresenta i blaugrana. In queste settimane abbiamo preferito di non parlare di calciomercato. Nei prossimi giorni valuteremo il tutto. Il nostro obiettivo è quello di migliorare, ancora di più, questa rosa“.