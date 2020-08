Calciomercato Inter: nuovo assalto a Lautaro Martinez

Inter, Lautaro Martinez ancora incerto sul futuro? Come riportato da Tuttosport, nei prossimi giorni potrebbe riaprirsi il tavolo per la cessione.

Mercato Inter 2020: Lautaro Martinez può andar via?

Secondo le ultime di calciomercato, per Lautaro Martinez da Barcellona tornano a farsi insistenti le voci di nuovo possibile assalto.

Questo dovrebbe avvenire a metà settembre. Perché se è vero che il nuovo tecnico Koeman ha richiesto un attaccante ai suoi nuovi dirigenti, Lautaro resta in pole anche se non sarà facile arrivare a lui.

Per questo motivo i dirigenti catalani avrebbero già pensato ad un possibile piano B, ovvero Depay del Lione.

Inter, la strategia del Barca per Lautaro

Per arrivare a Lautaro Martinez, il Barcellona deve prima vendere, e fare tanta cassa. Ma chi? Il club catalano starebbe provando a piazzare la gran parte dei tanti esuberi accumulati in queste stagioni. Operazione che appare tutt’altro che facile. Per questo motivo, i media catalani, pensano che l’assalto all’Inter arriverà a metà del prossimo mese. Tempistiche che però fanno sembrare eccessivo l’ottimismo blaugrana.

Ancora una volta, l’offerta non dovrebbe superare i 65-70 milioni. Il resto sarà coperto con alcune contropartite che l’Inter aveva già rifiutato (da Junior Firpo a Semedo, che però piace anche in Premier, fino anche a Jordi Alba). Tutti obiettivi che all’Inter per ora apprezza ma di cui non ha forse più bisogno, come Semedo ad esempio, o che a metà settembre non serviranno, come Alaba.

