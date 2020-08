Calciomercato Inter, Koeman fa fuori uno dei suoi. I nerazzurri sperano

Il nuovo tecnico dei blaugrana ha già in mente i suoi obiettivi per la sua squadra. Ed è per questo che ha parlato con alcuni giocatori dicendogli, chiaramente, che non faranno parte del suo progetto per la prossima stagione.

Non solo Suarez, Koeman taglia fuori anche Vidal

Nel Barcellona 2020-2021 non c’è più posto per Arturo Vidal. Il centrocampista cileno non farà parte della rosa con Koeman alla guida della prima squadra. Secondo il quotidiano spagnolo ‘El Mundo Deportivo‘ oltre al ‘Pistolero‘ Luis Suarez, anche l’ex Juventus e Bayern Monaco verrà ceduto. Sulle sue tracce continua ad esserci l’Inter. Antonio Conte lo ha voluto fortemente al suo primo anno in bianconero.

Poi, una volta passato al Chelsea, lo ha richiesto ma non è mai stato accontentato da Abramovich. Questa volta può essere quella buona. Dipenderà sempre dalla valutazione della dirigenza catalana per il suo calciatore e, cosa molto più importante, anche dalla permanenza sulla panchina nerazzurra del tecnico pugliese, tutt’altro che scontata.

Koeman dichiara: “Mi piace essere diretto e dire le cose in faccia“

In un’intervista rilasciata a ‘Barca Tv‘, il manager olandese ha dichiarato: “Mi piace essere diretto e dire le cose in faccia. Preferisco avere una buona comunicazione con i calciatori. Con questi ultimi faccio incontri brevi, ma metto subito le cose in chiaro“. Ovviamente è un chiaro riferimento a Suarez, Vidal, Umtiti e Rakitic che dovranno fare le valigie.