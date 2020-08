Calciomercato Fiorentina, altro che addio: si lavora al rinnovo

La Fiorentina è pronta a scendere nuovamente in campo per preparare al meglio la stagione 2020/21: il calciomercato viola è già stato abbondantemente esaustivo ma si proverà a piazzare qualche altro colpo di livello.

Calciomercato Fiorentina, si punta al rinnovo di Castrovilli

In entrata la squadra di Rocco Commisso proverà a puntellare la rosa lì dove Beppe Iachini riterrà di non avere calciatori all’altezza. Ma i colpi più importanti potrebbero essere i rinnovi contrattuali dei campioni già in rosa. Su tutti, nelle ultime ore, si è parlato soprattutto di quello di Gaetano Castrovilli, centrocampista classe ’97 che ha figurato molto bene nella stagione appena conclusa. Il jolly pugliese ha disputato la sua prima stagione in Serie A dopo il prestito alla Cremonese in Serie B di due stagioni fa e si è subito affermato come uno dei migliori giovani del nostro campionato. Tanto che nella scorsa sessione di mercato le big italiane lo hanno cercato in massa: dal Napoli (che ha offerto anche 40 milioni) alla Juventus, passando per Inter, Roma e Milan.

Le cifre del rinnovo di Castrovilli

La Fiorentina, però, ha negato qualsiasi richiesta di cessione, anzi ha rilanciato: per Commisso e la dirigenza viola è incedibile. Attualmente il suo contratto è in scadenza nel giugno del 2024 e guadagna “appena” 1 milione di euro annui. E’ questo il motivo che ha spinto i club di Serie A a puntare su di lui per il futuro, cercando di convincerlo sia dal punto di vista economico che da quello tattico a scegliere di andare via da Firenze. Ma la Fiorentina, come detto, è pronta a sedersi al tavolo del rinnovo per blindare il suo numero 8. Stando a quanto riferisce calciomercato.com, si punta al prolungamento fino al 2025 con un adeguamento del contratto da 1,2 milioni annui con bonus per arrivare fino a 2 milioni di euro.

Le parole di Commisso

Per il giovanissimo centrocampista, già nel giro della Nazionale Italiana di Roberto Mancini, sono arrivati attestati di stima molto importanti da parte del presidente della Fiorentina. Rocco Commisso, infatti, non ha alcuna intenzione di metterlo sul mercato, così come per Federico Chiesa. Anzi, in una recente intervista ha voluto blindarlo già a parole, sognando di dargli la maglia numero 10, che a Firenze ha sempre avuto un grande appeal.

