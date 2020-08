Calciomercato Fiorentina: le ultime su Thiago Silva

La Fiorentina aspetta la decisione di Thiago Silva. Secondo le ultime di mercato, il centrale brasiliano potrebbe tornare in Italia

Calciomercato Fiorentina: Thiago Silva tiene sulle spine la viola

Il centrale brasiliano, dopo la delusione per la finale di Champions League persa contro il Bayern Monaco, dovrà decidere dove giocare nella prossima stagione. Anche di questo Thiago Silva, centrale brasiliano in scadenza con il PSG, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Sky Sport

“E’ stata la mia ultima partita con il Paris Saint Germain. Sono molto felice di questi 8 anni a Parigi, sognavo molto di vincere questa Champions, ho dato tutto in campo ma adesso devo cercare un’altra squadra.

Fiorentina? Il mio agente sta parlando con loro ma ci sono anche altre squadre, in questo momento non c’è niente di firmato ancora. Domani o dopodomani dovrò valutare bene le offerte e poi prenderemo tutti insieme la decisione più giusta per me e la mia famiglia”.

Fiorentina, Commisso spera in Thiago Silva

Dunque, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso continua a sperare nel “sì” del centrale verdeoro. Thiago Silva, nonostante abbia sul tavolo diverse offerte come quella del Chelsea, ad esempio. Non ha chiuso le porte ad un ritorno in Italia, paese nel quale lui e la sua famiglia si sono trovati benissimo a Milano con il Milan.

Leggi anche >>> La sintesi della finale di Champions League