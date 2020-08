Calciomercato Benevento, Inzaghi chiama Bonaventura: si chiude

Il Benevento calcio è tornato in Serie A dopo aver dominato il campionato di Serie B. Il club campano però questa volta ha voglia di restarci e non di chiudere all’ultimo posto senza aver mai lottato per la salvezza. Per questo, il presidente Vigorito, si è affidato al ds Foggia e ha confermato mister Pippo Inzaghi che si è dimostrato un grande allenatore con tanta voglia di rivalsa dopo l’esonero dei passati anni dal Milan.

Benevento, tanti colpi nel mirino: c’è anche Bonaventura

Il club è alla ricerca di grandi calciatori in grando di dare esperienza ad una squadra già ben strutturata. Si proveranno colpi in ogni reparto di campo. Per quanto riguarda la zona di centrocmapo, il Benevento ha messo gli occhi su Giacomo Bonaventura, calciatore che ha vestito la maglia del Milan dal 2014 fino ai giorni scorsi, fino poi a svincolarsi per il mancato rinnovo di contratto. Ora lui ha voglia ancora di restare nel calcio che conta e in Serie A.

Benevento, Inzaghi chiama Bonaventura

Il Benevento è pronto a regalare una maglia a Bonaventura ed ora è anche arrivata la dichiarazione ufficiale con mister Filippo Inzaghi, che ha già allenato Jack ai tempi del Milan. Il tecnico del Benevento ha rivelato che il club campano potrebbe allungare notevolmente la carriera di Bonaventura e farlo tornare in Nazionale.