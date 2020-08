Calciomercato Bari, Vivarini non è più l’allenatore del club (UFFICIALE)

Il presidente del Bari Aurelio De Laurentiis, questa mattina ha sollevato dall’incarico il tecnico della prima squadra Vincenzo Vivarini.

Bari, Vivarini non è più il tecnico

Il Bari dovrà disputare un altro campionato di Serie C. La sconfitta, in finale playoff per accedere in Serie B, contro la Reggiana per 1-0 del 22 luglio, brucia ancora. Ed è per questo motivo che, dopo settimane di riflessioni, il numero uno della società pugliese Aurelio De Laurentiis ha dato il benservito al manager di Ari. Vivarini era subentrato a Giovanni Cornacchini il 29 settembre 2019. Quest’ultimo, dopo un avvio stentato in campionato, venne esonerato dopo la sconfitta esterna contro la Virtus Francavilla.

Questo il comunicato ufficiale dei galletti: “La SSC Bari comunica la decisione di non confermare Vincenzo Vivarini alla guida della Prima Squadra per la prossima stagione sportiva. Al sig. Vivarini va un sentito ringraziamento per la professionalità e per la dedizione dimostrata alla guida dei biancorossi insieme ai migliori auguri per una vita di soddisfazioni sportive e non“.

Chi al posto di Vivarini? Ecco il possibile sostituto

In realtà Adl il nome per il nuovo tecnico ce l’ha già in mente. Si tratta di Gaetano Auteri. Dal 2018 ha allenato in Calabria nel Catanzaro. Dopo essere stato allontanato il 21 ottobre 2019 è stato richiamato tre mesi dopo. Ha concluso la stagione con una salvezza anticipata del club che potrà disputare, anche per il prossimo anno, la Serie C. Ora è libero di accasarsi altrove dopo che il suo contratto è scaduto.