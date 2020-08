Stasera in TV calcio, tutte le partite in diretta di oggi domenica 23 agosto

Oggi tutto il calcio in tv, tutte le gare di oggi

Calcio, ecco cosa vedremo stasera in TV. Qui tutte le partite in diretta: la guida tv di Calciomercato24 per scoprire dove vedere tutti i migliori eventi sportivi di giornata.

Scopriamo insieme come e dove seguire gli eventi sportivi che si disputeranno (anche in replica) assieme alla programmazione delle emittenti dedicate allo sport.

Il calcio in Tv non si ferma mai, di seguito tutti i canali da Sky Sport a Sky Calcio e tanto altro con DAZN. Per i programmi non sportivi della serata, trovi il palinsesto su youmovies.it con anticipazioni e indiscrezioni sui personaggi della televisione italiana. Oggi come di consueto il grande calcio in tv non si ferma, ecco la proposta visibile in chiaro o a pagamento. NON UTILIZZARE lo streaming online (Rojadirecta, pratica vietata).

Premier League

Bundesliga

Liga

Serie A

Ligue 1

Domenica 23 agosto

00.03 Los Angeles Galaxy-Los Angeles FC (MLS) – DAZN

02.08 Inter Miami-Orlando City (MLS) – DAZN

10.00 Brisbane Roar-Western United (A-League) – SPORTITALIA

13.00 Monaco-Reims (Ligue 1) – DAZN

14.30 Malmo-Falkenbergs (Allsvenskan) – SPORTITALIA

15.00 Lorient-Strasburgo (Ligue 1) – DAZN e DAZN1

17.00 Nizza-Lens (Ligue 1) – DAZN

17.45 Milan-Florentia (Serie A femminile) – SKY SPORT SERIE A

21.00 PSG-Bayern (Finale Champions League) – CANALE 5, SKY SPORT UNO, SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 251 satellite)

22.00 Girona-Elche (Ritorno finale playoff Segunda B) – DAZN

SPORTITALIA

07:15 – Calcio Weekend Live

08:30 – Si Live 24

09:00 – Teleshopping

10:00 – NASCAR X Finity Pennzoil 150 – Indianapolis

11:00 – Teleshopping

11:45 – Calcio Weekend Live

13:00 – Si Live 24 (diretta)

13:30 – Si Live 24

14:00 – Teleshopping

14:30 – Campionato Svedese – Elfsborg vs Malmo (diretta)

16:30 – Teleshopping

17:00 – Serie A Live (diretta)

19:30 – Serie A Live (diretta)

20:00 – Go Kart On Race

21:30 – Serie A Live (diretta)

23:45 – Calcio Weekend Live (diretta)

RAISPORT

06:00 – Pallavolo Femminile : C.ti Europei 2007 Finale Italia-Serbia

07:45 – Basket:C.ti Europei 1983: Italia – Spagna

09:35 – Basket:C.ti Europei 1999: Italia – Spagna

11:25 – Memory DOC: Domenica sprint 10/6/1979

12:00 – Automobilismo 2020: 43′ Rally il Ciocco e valle del serchio

12:45 – Ciclismo: Campionato Italiano Crono

13:45 – Pallavolo Femminile : C.ti Europei 2007 Finale Italia-Serbia

15:55 – Memory Doc: Sorteggio Mondiali 1982

16:40 – Dedicato a :Lo scudetto del Barone

19:20 – Ciclismo 2020 (UCI): Città di Pordenone

19:50 – Perle di Sport: Calcio finale mondiale Brasile-Cecoslovacchia 1962

20:15 – Calcio: Coppa Campioni 1963: Milan – Benfica

22:00 – Perle di Sport: Brasile-Argentina 1974

22:15 – Ciclismo: C.ti Italiani Professionisti

00:40 – Memory Doc: Sorteggio Mondiali 1982

01:25 – Dedicato a :Lo scudetto del Barone

03:55 – Ciclismo 2020 (UCI): Città di Pordenone

04:25 – Perle di Sport: Calcio finale mondiale Brasile-Cecoslovacchia 1962

04:50 – Calcio: Coppa Campioni 1963: Milan – Benfica