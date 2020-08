PSG-Bayern: le formazioni ufficiali della finale di Champions League

PSG-Bayern: le formazioni ufficiali

Queste le formazioni ufficiali della finale di Champions League. Entrambe le formazioni potranno schierare la loro migliore formazione. I dubbi della vigilia per le squadre sembrano veramente pochi. Il grande escluso dell’ultimo minuto è Ivan Perisic. L’ex esterno dell’Inter ha perso il posto in favore di Coman. Il francese scenderà in campo contro la sua ex squadra essendo cresciuto nelle giovanili del club francese prima del passaggio alla Juventus.

Nel PSG, invece, Keylor Navas recupera tra i pali. A centrocampo solo panchina per Marco Verratti, unico italiano in campo oltre all’arbitro Orsato. L’ex Pescara non è al meglio ed ha giocato solo 12 minuti contro il Lione. Per questa ragione il tecnico dei francesi ha deciso di non voler rischiare il suo utilizzo dal primo minuto. Nulla da fare Mauro Icardi che non giocherà in attacco dove ci sarà Mbappè come prima punta ispirato da Neymar e Di Maria. Proprio l’argentino ha soffiato il posto al suo connazionale che potrà giocare a gara in corso.

PSG-Bayern: così in campo alle 21.00, fuori Perisic

PSG (4-3-3): Keylor Navas; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Paredes, Marquinhos, Herrera; Di Maria, Mbappé, Neymar

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Thiago Alcantara; Gnabry, Müller, Coman; Lewandowski