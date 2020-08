Juventus, resta ancora in dubbio la conferma a Torino di Federico Bernardeschi. Resterà a lungo a Torino, invece, De Ligt.

Mercato Juventus: Raiola su De Ligt e Bernardeschi

Mino Raiola, agente tra gli altri dei due calciatori bianconeri Bernardeschi e De Ligt, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Sky Sport 24:

“Bernardeschi è consapevole di quello che è stato e di cosa vorrà fare per la sua carriera. Mi piace molto, ci siamo parlati e ho conosciuto un ragazzo con qualità importanti, che non si è seduto, che ha capito che la sua carriera ora sta per cominciare. Lui nella Juventus ci può stare, se ci saranno soluzione migliori però le valuteremo. Io sono qui per fare il meglio per i calciatori che assisto, non ho mai chiuso le porte a nessuno. Credo che la Juventus voglia puntare ancora si di lui, adesso tocca a Bernardeschi convincere tutti ed il nuovo allenatore in questa sfida”.

De Ligt?

“Per l’Olanda è un nuovo Rembrandt. E’ una persona incredibile, non solo come persona ma come atleta. Adesso sta riprendendosi dall’operazione che ha subito, la Juve con lui ha un tesoro in mano importante e penso proprio che se lo vorrà tenere stretto“.

Raiola sull’arrivo di Pirlo

Il procuratore ha parlato anche dell’arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus:

“È una bella sorpresa. Perché giustamente una società che ha vinto tutto viene sempre criticata per ogni scelta, ma questa è bella.Se Pirlo fa giocare la squadra come giocava lui, allora altro che Guardiola, i tifosi potranno divertirsi molto”.

Leggi anche >>> Raiola su Balotelli