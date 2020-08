Notizie Juventus: Pjanic positivo al coronavirus, le condizioni

Ultime Juve, Miralem Pjanic è positivo al coronavirus. Il centrocampista bosniaco, da poche settimane in forza al PSG, ha contratto il covid-19 negli ultimi giorni.

La notizia è stata ufficializzata dal Barcellona, la sua nuova società dopo che l’ex Roma ha lasciato la Juventus in seguito allo scambio con Arthur negli ultimi giorni.

“Miralem Pjanic è risultato positivo al test PCR a cui è stata sottoposta sabato 22 agosto, il calciatore aveva avuto qualche fastidio. Il centrocampista gode di buona salute ed è isolato in casa. Per questo motivo, il giocatore non si recherà a Barcellona per 15 giorni e poi si unirà al Barca”.

Ultime Juve: le condizioni di Pjanic

Pjanic non potrà allenarsi con il Barcellona dunque fino, almeno, a settembre. Non dovrebbe essere in campo, dunque, in vista della ripresa della Liga.

La formazione allenata da Koeman, infatti, scenderà in campo il 12 settembre per la prima gara di campionato, con l’ex Juventus che dovrà attendere un po’ per conoscere i propri compagni di squadra.

Durante il lockdown e lo stop dei campionati, Pjanic era tornato in patria per paura di contrarre il virus in Italia.

Leggi anche >>> Centrocampo Juventus >>> le ultime su Pogba