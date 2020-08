Fiorentina, altri due casi di Coronavirus: è allarme in Serie A

“ACF Fiorentina comunica che i calciatori Erick Pulgar e Simone Ghidotti sono risultati positivi al Covid-19 a seguito dei test preliminari effettuati nel pomeriggio di ieri”. Il centrocampista cileno e il portiere classe 2000, a quanto si apprende dalla nota apparsa sul sito web del club viola, sono “asintomatici” e “sono stati posti in isolamento come da protocollo, sotto controllo dello staff medico”. Il gruppo squadra, invece, “prosegue le attività come da programma. Nei prossimi giorni seguiranno aggiornamenti”.ACF Fiorentina comunica che i calciatori Erick Pulgar e Simone Ghidotti sono risultati positivi al Covid-19 a seguito dei test preliminari effettuati nel pomeriggio di ieri. Entrambi asintomatici sono stati posti in isolamento come da protocollo, sotto controllo dello staff medico.

