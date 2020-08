Il Torino programma la prossima stagione con un forte senso di rivalsa. Annata da dimenticare per i granata che dai preliminari d’Europa League (dove è arrivata l’eliminazione all’ultimo turno pre Gironi contro i Wolves) sono stati poi costretti a lottare per la salvezza in Serie A fino alle ultime giornate. Ora la società, con l’arrivo di Marco Giampaolo in panchina, ha voglia di mettere in piedi una squadra e un progetto ambizioso per tornare a fare grande il Toro.

Torino, in arrivo anche Linetty

Come riportato da Sky Sport, dopo Ricardo Rodriguez è in arrivo un’altra ufficialità per il Torino. Accordo raggiunto tra il Toro e la Sampdoria per Linetty. Il centrocampista passerà in granata per la cifra di 7,5 milioni di euro più 1,5 di bonus. Battuata la concorrenza della Fiorentina, decisiva l’accelerata del ds Vagnati, e la presenza in panchina di Marco Giampaolo. Ma non finisce qui.

Torino, altro colpo ex Samp: si punta Schick dalla Roma

Il club, infatti, pensa già al prossimo colpo. Nel mirino per l’attacco è finito un altra conoscenza di Marco Giampaolo, si tratta di Patrik Schick. L’attaccante polacco è tornato a Roma dopo che il Lipsia non ha esercitato il suo riscatto. L’intenzione dei giallorossi è quella di venderlo per 25 milioni di euro, ma i granata sono decisi per il suo acquisto e hanno già pronta l’offerta che potrebbe convincere la Roma, prestito con obbligo di riscatto a 20 milioni.