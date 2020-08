Calciomercato Parma, arriva l’esonero per D’Aversa (UFFICIALE)

Roberto D’Aversa non è più l’allenatore del Parma: ad annunciarlo un comunicato della squadra ducale, scritto con toni molto duri nei confronti del proprio ormai ex tecnico.

Come già anticipato in questi giorni, c’era aria di divorzio tra il mister che ha riportato il Parma a ridosso delle zone nobili di classifica e la società gialloblu. Il dubbio stava soltanto nella forma attraverso al quale si sarebbe realizzato l’addio. Questa mattina il club emiliano ha eliminato ogni dubbio, chiarendo che si tratta di un vero e proprio esonero. Non solo. A leggere le parole scelte per la nota, stiamo parlando di un addio alquanto burrascoso.

Ecco un passaggio del comunicato: “Nelle ultime settimane sono infatti venute meno quella coesione, unità di intenti, sintonia ed entusiasmo reciproco alla base dei successi raggiunti insieme negli ultimi quattro anni“. Una vera e propria stoccata verso il tecnico, anche se succesivamente nel testo arrivano i ringraziamenti per i traguardi raggiunti e pertanto incaccellabili, assieme ad un in bocca al lupo per il proseguimento della carriera a lui ed al suo staff.

Addio D’Aversa, il motivo della rottura

Per molti, dietro lo scoppio della crisi c’è il Genoa di Daniele Faggiano, ex direttore sportivo al Parma e ora dirigente del Grifone, che starebbe pensando proprio a D’Aversa come guida tecnica per la prossima stagione.