Calciomercato Napoli, alla fine arriva il rinnovo: pronto l’annuncio

Il Napoli sta progettando la prossima stagione con mister Gattuso. Il club azzurro dopo alcuni acquisti, si concentra sulle cessioni, ma senza dimenticare i rinnovi di contratto. La società punta a confermare i calciatori che ancora hanno tanta voglia di dare alla maglia azzurra. Nei giorni scorsi, intanto, sono arrivati già tre prolungmenti di contratto, con l’ufficialità del rinnovo fino al 2025 per Di Lorenzo, Elmas e Mario Rui.

Napoli, continuano i rinnovi

Dopo i primi tre, il Napoli continua a trattare per altri calciatori. Zielinski, Hysaj e Maksimovic sono gli altri calciatori che il club vorrebbe tenere, ma non sarà facile. Per Hysaj si attende ancora l’offerta decisiva, mentre per Maksimovic la situazione si è complicata. Il centrale sembrava pronto alla firma, ma tutto potrebe essere saltato da un momento all’altro. Il prossimo all’annuncio sembra essere Zielinski.

Napoli, Zielinski rinnova il proprio contratto

Il centrocampista polacco è pronto a firmare, ormai manca davvero solo l’annuncio. Come riportato da calciomercato.it, l’agente di Piotr Zielinski è arrivato a Napoli nella giornata di oggi per risolvere tutti gli ultimi accordi riguardo il prossimo contratto. Accordo fino al 2025 per il calciatore che avrà un ritocco dell’ingaggio. Accordo raggiunto in breve tempo tra le parti, ora si attende l’annuncio ufficiale con una nota del club che arriverà nelle prossime ore.