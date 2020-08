Calciomercato Napoli, addio ad un attaccante: va in Spagna

Rumors dalla Spagna si rincorrono ormai da ore: uno degli attaccanti di mister Gattuso è destinato a lasciare il club, c’è la Real Sociedad su di lui. Ma non mancano le difficoltà.

Napoli, LLorente saluta: c’è la Real Sociedad

Per lui sarebbe un ritorno a casa, visto che il suo cognome non mente. Fernando Llorente, esordio nell’Athletic Bilbao come un vero basco. Ed ora potrebbe tornare, stavolta alla Real Sociedad, club della vicina San Sebastian. Secondo quanto riferisce il quotidiano As, manca davvero poco.