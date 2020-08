Calciomercato Milan: Raiola sul rinnovo di Ibrahimovic e Donnarumma

Milan, ancora in alto mare i rinnovi di Gigio Donnarumma a Zlatan Ibrahimovic.

Milan, per Ibra ancora niente rinnovo

Mino Raiola – agente tra gli altri di Ibrahimovic, Donnarumma e Romagnoli – ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Sky Sport parlando anche del rinnovo di Ibra:

“Credo che domani non ci sarà, per il momento la situazione è questa. Stiamo parlando ma non abbiamo trovato nessuna intesa. Non è una questione di soldi ma di essere convinti di ripartire da Ibra e con un certo stile. Un matrimonio si fa in due e se Ibrahimovic non avesse la volontà di restare in rossonero, allora non avrebbe trattato con Gazidis. Sono ottimista, non lavoro per creare problemi ma vorrei dar contenti tutti”.

Mercato Milan: Donnarumma ancora non rinnova

L’agente ha parlato anche di Donnarumma e dell’addio di Bonaventura:

Donnarumma?

“Io di Gigio non ho parlato, non voglio parlare. È una questione tanto delicata soprattutto per i tifosi rossoneri. Il club ha altre priorità in questo momento e ora non è ancora arrivato il momento”.

Bonaventura?

“Stiamo valutando altre squadre. Ci sono due club su di lui.Speriamo di chiudere presto un accordo. Bisogna guardare avanti e non indietro”.

Pirlo?

“È una bella sorpresa. Qualsiasi allenatore che prende la Juventus, viene criticata da tutti.Se Pirlo fa giocare la sua squadra come giocava lui, allora sarà dura anche per Guardiola visto che con lui in campo tutti si divertivano”.

