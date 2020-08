Calciomercato Milan, Ibrahimovic in stand-by: la situazione

Calciomercato Milan, Ibrahimovic si fa attendere: potrebbe clamorosamente non presentarsi al raduno

E’ la situazione più calda attorno al club rossonero. Sì, perché il calciomercato del Milan gira proprio intorno a Zlatan Ibrahimovic, con il talento svedese che non ha ancora concesso una risposta definitiva alla società milanista.

Stando a quel che rivelano i colleghi di Sky Sport, ci sarebbe un accenno di intesa, ormai da tempo, ma la situazione sarebbe ancora in fase di stallo. Mino Raiola ha un accordo con il Milan, il potente agente che cura gli interessi di Ibra però non avrebbe ancora fatto conoscere la scelta definitiva dello stesso centravanti.

Milan, Ibrahimovic in fase di stallo: martedì il raduno a Milanello potrebbe non vederlo tra i protagonisti

L’ex Los Angles Galaxy si trova in una situazione particolare, perché tra non molto arriverà il raduno del Milan, per preparare quella che sarà la nuova stagione dei rossoneri. Stefano Pioli si augura di accogliere tutti, Ibra compreso, ma la situazione comincia ad infittirsi. Sì, perché appunto a pochi giorni dal ritiro rossonero pre-campionato, non è ancora arrivata la definitiva fumata bianca. La sua presenza al raduno potrebbe non arrivare, perché a 4 giorni dalla stessa, il Milan non ha ancora ufficializzato la sua firma sul contratto.