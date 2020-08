Calciomercato Milan, svolta per il ritorno di Bakayokò

Un Milan pronto ad una rivoluzione, e che da qui a breve inizierà a comporre quella che sarà la rosa per la prossima stagione. Le ultime gare disputate dai rossoneri sono state super positive, ma la sensazione è che serviranno altri innesti, inanzitutto a centrocampo. Intanto si continua a trattare per un ritorno.

Ultime Milan: svolta Bakayokò, tutti i dettagli

L’obiettivo principale per il Milan è Bakayokò, attualmente di proprietà del Chelsea, ma in uscita dai Blues. Lampard non gli concederà spazio, ed è per questo che il club londinese vorrebbe monetizzare il più possibile, magari anche con altre formule. Se nelle ultime ore sembrava esserci ancora una distanza economica importante tra i due club, adesso pare sia arrivata una svolta importantissima: stando a quanto riportato da cm.com, sembra che il Chelsea abbia accettato il prestito con diritto di riscatto. Nessun obbligo a 30 milioni quindi, con i rossoneri che alleggeriranno molto di più l’affare.

Colpo Bakayokò: tra cifre e volontà

Il colpo Bakayokò dovrebbe aggirarsi intorno ai 30-32 milioni di euro, con il giocatore che ha una volontà ben precisa in mente: tornare in rossonero, lì dove disputò una delle annate migliori della sua carriera a livello di prestazioni. A Milano ritroverebbe continuità e palcoscenico, oltre che l’Europa League.

