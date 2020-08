Calciomercato Lazio, vicinissimo un colpo dal Milan

La prossima sessione di mercato si prospetta molto interessante in Serie A, dove la maggior parte delle squadre cercherà di rinforzarsi in vista della prossima annata ormai alle porte. Anche la Lazio vuole fare degli innesti importanti, e Simone Inzaghi richiede giocatori pronti e che possano portare un po di leadership in rosa.

Ultime Lazio: colpo Reina dal Milan, ecco quando firma

La Lazio guarda anche in casa Milan, e pare che nelle ultime ore abbia praticamente quasi chiuso per Pepe Reina, il quale dovrebbe essere uno dei primi rinforzi per i biancocelesti in vista della stagione che sta per iniziare. Il portiere spagnolo gradisce la piazza, non vuole andarsene dall’Italia visto l’ambientamento della sua famiglia, e sarebbe in procinto di firmare con il club capitolino. Una data? Stando a quanto riportato da cm.it, l’ex Napoli dovrebbe firmare settimana prossima.

Reina: un colpo di esperienza per Inzaghi

Reina diventerà un giocatore della Lazio, e si tratta di un acquisto molto importante secondo più fattori. Il primo è ovviamente quello tecnico: lo spagnolo è un ottimo elemento, e nelle sue ultime stagioni ha dimostrato di poter dare ancora tanto. Il secondo riguarda invece il suo carisma: sia al Napoli che al Milan è riuscito a dimostrare il suo carisma all’interno dello spogliatoio, e in vista della Champions League potrebbe dare una grande mano anche ad Inzaghi.

