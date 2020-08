Calciomercato Lazio, senti Rui Costa su Cavani: “Non lo aspettiamo più”

Calciomercato Lazio, Cavani può avvicinarsi: Rui Costa rinuncia all’acquisto

E’ stato ad un passo dal Benfica, con il calciomercato che si è infiammato attorno al nome di Edinson Cavani. Ora la Lazio può sperare, perché direttamente il direttore sportivo dello stesso club lusitano, ha parlato della situazione legata all’ex Napoli e PSG. E’ la voce di Rui Costa che blocca tutto quello che c’è attorno a Cavani e il Benfica. Sì, perché la trattativa è saltata completamente, per stessa ammissione dell’ex stella di Milan e Fiorentina.

Lazio, si riaccende la pista Cavani: l’assist di Rui Costa

Ha parlato ai microfoni di Sportmediaset, il direttore sportivo del Benfica ed ex stella portoghese, Rui Costa. Non si è nascosto attorno alla vicenda legata al Matador Cavani: “Inutile fare troppi giri intorno alla situazione, tutti conoscono che il Benfica ha fatto un passo molto importante verso Edinson Cavani. Ma noi non lo aspettiamo, la trattativa ormai è chiusa. Non possiamo fare altro rispetto a quello che già abbiamo provato a fare per lui, facendo anche molti sforzi per avvicinarci alle richieste. Da parte nostra è così, ora cercheremo altre soluzioni”.

E dunque la Lazio, dopo aver visto sfumare David Silva, potrebbe fare la stessa operazione della Real Sociedad. Mettersi di intralcio nella trattativa e provare a strappare così il Matador, riportandolo in Serie A. L’ostacolo, però, è sempre legato ad una questione economica.