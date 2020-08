Calciomercato Juventus, pronta una contropartita per un obiettivo

La Juventus comincia a programmare colpi in vista della prossima stagione, e pensa soprattutto a come andare a puntellare vari reparti, tra cui quello di centrocampo. Con l’arrivo di Pirlo cambieranno diverse cose, e gli obiettivi in quella zona di campo restano tanti.

Mercato Juventus: obiettivo Thomas dall’Atletico Madrid, la strategia

Tra i tanti giocatori sondati a centrocampo, c’è anche Thomas, mastino dell’Atletico Madrid, che con Simeone è riuscito a raggiungere ottimi livelli in queste ultime stagioni. Il ghanese piace tantissimo a Paratici, e le sue caratteristiche sarebbe molto utili per la Juventus che verrà: forza fisica, tattica e temperamento. Il Cholo lo reputa come uno degli elementi più importanti della rosa, e non a caso ha suscitato l’interessa da parte di numerose big europee. I bianconeri vorrebbero anticipare tutti, e magari aiutarsi con l’inserimento di una contropartita: Bernardeschi. Quest’ultimo è un giocatore che piace ai Colchoneros, che possa sbloccare l’affare? Questo quanto riportato da Tuttosport.

Juventus-Thomas: concorrenza

La Juventus pensa a come convincere l’Atletico per il colpo Thomas, e pensa soprattutto a come anticipare la forte concorrenza dell’Arsenal: i Gunners si sono inseriti nella corsa, e proveranno il tutto per tutto per portare il giocatore all’Emirates. La sfida è aperta, la Vecchia Signora può uscirne vincitrice, Bernardeschi può essere la chiave.

