La Juventus cambierà molto in vista del prossimo anno. La stagione deludente ha portato la società a tantissime riflessioni. Dopo Maurizio Sarri, a pagare ci saranno anche i calciatori. Il presidente Andrea Agnelli, a stagione finita, ha usato parole forti dicendo ‘Dal prossimo anno punteremo solo su calciatori che sono davvero da Juve’. Un chiaro segnale a chi non ha reso come dovuto e ci si aspettava.

Juventus, Ramsey uno dei candidati alla cessione

Arrivato tra l’entusiasmo della passata estate, Aaron Ramsey ha deluso le aspettative. L’ex calciatore dell’Arsenal era stato acquistato a parametro zero, ma ora potrebbe fare ritorno in Premier League. Il calciatore gallese non si è ambientato al meglio e la Juventus ha voglia di cederlo per fare cassa. Su di lui ci sono diversi club, via alla trattativa.

Juve, via Ramsey: si cerca l’accordo economico

Il calciatore è corteggiato da tre club, tra cui il Tottenham, ma vista la passata esperienza all’Arsenal, il giocatore non ha voglia di accettare la proposta dei ‘rivali’ di Londra. Altri due club sono sul calciatore, tra cui West Ham e Crystal Palace che hanno già avviato i contatti con il calciatore e l’agente. La valutazione che la Juve fa di lui è di 25 milioni, mentre il maxi ingaggio di 7 milioni potrebbe rappresentare un problema, i club sono in trattativa.