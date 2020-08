Calciomercato Juventus: offerta ufficiale dallo United

Juve, c’è l’offerta del Manchester United, pronti 27 milioni di sterline.

Calciomercato Juventus: offerta per Douglas Costa

La Juventus potrebbe cedere Douglas Costa. I dirigenti bianconeri sarebbero pronti a trattare con gli inglesi per l’addio al brasilano.

Il Manchester United, infatti, avrebbe intensificato il pressing per Douglas Costa: secondo quanto riportato da talksport, infatti, la dirigenza inglese nelle scorse ore avrebbe recapitato a Torino un’offerta da 27 milioni di sterline (circa 30 milioni di euro).

In questo modo il club inglese spererebbe di portare in Premier l’ala brasiliana dato che il calciatore sarebbe finito nella lista dei calciatori possibili partenti stilati da Andrea Pirlo.

L’esterno ex Bayern, infatti, complice anche i numerosi infortuni di cui è rimasto vittima, sarebbe considerato un esubero. La Juve lo valuta circa 40 milioni di euro ma non è detto che non decida di fare uno sconto.

Juventus, bianconeri già hanno il sostituto

La Juventus in questo modo punterebbe su Bernardeschi ed il nuovo colpo Kulusevski. In caso di partenza del primo, la Juve potrebbe provare l’affondo per Chiesa anche se l’esterno del Parma ha mostrato come il mercato della Juventus in questa finestra sia incentrato sull’arrivo di profili giovani e di prospettiva.

Per questo Douglas Costa potrebbe andar via e il Manchester fa sul serio per lui: qualora gli inglesi decidessero di alzare l’offerta, anche attraverso l’inserimento di bonus legati a presenze e rendimento, allora la Juventus potrebbe decidere di dare l’ok alla cessione.

Leggi anche >>> Raiola su Bernardeschi