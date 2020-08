Calciomercato Juventus, Pirlo ha scelto il suo nuovo attaccante

Un mercato che si fa sempre più intenso ed interessante in Serie A, e che da qui a breve potrebbe riservare tantissime sorprese. Ne sa qualcosa la Juventus, intenzionata a rinforzarsi in vari reparti, e soprattutto a prendere un nuovo attaccante. La partenza di Higuain sembra alle porte, serve un giocatore che sappia far girare la squada in avanti.

Ultime Juventus: Pirlo ha scelto Dzeko

Tanti obiettivi e tante ipotesi per la Juventus, a caccia del suo nuovo attaccante per la prossima stagione. I nomi trapelati negli ultimi tempi sono tutti molto suggestivi ed interessanti, ma a quanto pare il tecnico Pirlo ha già scelto il suo prediletto: Edin Dzeko. Il bosniaco, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista economico, è il profilo più giusto al momento. Le sue caratteristiche si sposerebbero benissimo con quelle di Ronaldo, e per di più il prezzo del suo cartellino si aggira intorno ai 10 milioni di euro. Questa la notizia riportata da Tuttosport.

Dzeko: il partner ideale per CR7

Dzeko sembra davvero essere l’uomo giusto per la Juventus, specie vista la sua enorme dote di leader offensivo. Il bosniaco è abilissimo sia sotto porta che spalle alla porta, un po come lo era Mandzukic sotto la guida di Allegri. Serve un lottatore, un esperto, uno che sappia come esaltarsi e far esaltare: il cigno di Sarajevo per intenderci.