Calciomercato Inter, arriva Allegri: tornano in rosa Nainggolan e Perisic

Si è conclusa la stagione dell’Inter alla prima di Antonio Conte con la sconfitta in finale d’Europa League contro il Siviglia per 3-2. Un anno di alti e bassi, soprattutto per i rapporti tra l’allenaotre e la società. Forti scontri durante quasi tutta la stagione, con molte frecciatine a distanza in diretta televisiva. L’ultimo sfogo poi, dopo l’ultima giornata di campionato, ha praticamente segnato la rottura dei rapporti tra le parti, con problemi che quasi sicuramente non saranno risolti. Domani l’incontro, ma trapela molto pessimismo riguardo un futuro ancora insieme tra Conte e l’Inter.

Inter, con Allegri torna anche Nainggolan a Milano

Domani dunque ci sarà l’incontro tra il presidente Steve Zhang e Antonio Conte, ma quasi sicuramente le parti troveranno un accordo per terminare un rapporto che ormai non è più sanabile. Intanto, la socieàt ha pronta l’alternativa: Massimiliano Allegri. Con l’ex allenatore della Juventus all’Inter, cambieranno molte cose. Ad esempio, il tecnico, pare che avrebbe chiesto il ritorno di Radja Nainggolan, con il belga che sarà dunque reintegrato in rosa. I due si conoscono bene per la loro esperienza passata al Cagliari. Ma non è finita qua.

Inter, Perisic anche torna: non sarà riscattato

Il Bayern Monaco, che oggi giocherà la finale di Champions League contro il PSG, pare che stia pensando al futuro di diversi calciatori, tra questi anche quello di Ivan Perisic. L’esterno croato non sarà riscattato dal club tedesco per la cifra pattuita di 20 milioni di euro. Si tratta tra le parti per chiudere a 15, ma i bavaresi non vanno oltre i 10. Per questo si potrebbe registrare anche un altro clamoroso ritorno a distanza di una stagione, quello proprio di Perisic.