Calciomercato Inter, assalto City per Lautaro Martinez

Un Inter scatenata sul mercato, e che tra uscite ed entrate si sta preparando ed avviando sempre di più verso la prossima stagione. I nerazzurri vogliono blindare qualche gioiello, e dovranno risolvere il caso parecchio spinoso legato a Lautaro Martinez.

Mercato Inter: il City punta Lautaro, l’offerta

Il futuro di Lautaro è ancora parecchio incerto, e se prima della finale sembrava quasi convinto della sua permanenza in nerazzurro, oggi la situazione potrebbe essere cambiata. Le avance del Barcellona ci sono sempre, ma pare che nelle ultime ore siano arrivate delle ulteriori novità importantissime riguardanti un’altra big europea. Stando a quanto riportato dal Sun infatti, pare che il Manchester City sia disposto a versare nelle casse dell’Inter ben 111 milioni di euro per il Toro. Cifra monstre, e che permetterebbe al club di Milano di fare un’enorme plusvalenza. Nonostante la clausola sia scaduta inoltre, la sensazione è che più o meno il prezzo possa essere quello.

Lautaro: duello City-Barcellona

Il City è pronto a fare sul serio per Lautaro, così come il Barcellona. I due club stanno corteggiando il Toro in questo periodo, e ad oggi l’Inter sembra quasi inerme di fronte al futuro dell’argentino. Ovviamente i soldi incassati sarebbero tantissimi, ma la priorità resta quella del rinnovo di contratto.

