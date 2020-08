Calciomercato Fiorentina, Piatek l’obiettivo primario: si chiude

La Fiorentina continua a strutturare la rosa migliore in vista della prossima stagione. Il club di Rocco Commisso non ha nessuna intenzione di terminare nuovamente a metà classifica, anzi, vuole a tutti i costi l’Europa al suo secondo anno in Serie A. Per farlo c’è bisogno di rinforzare la rosa, ed è quello che il patron italo-americano sta facendo già dalla passata estate. Arrivati altri rinforzi importanti a gennaio, ora il club punta a fare uno step successivo.

Fiorentina, nel mirino c’è una punta

Qualche giorno è partirà ufficialmente il calciomercato estivo per la stagione 2020/21. Tra i club in prima linea per rendersi protagonisti c’è la Fiorentina che cotinua la caccia agli obiettivi. Tra i principali obiettivi c’è quello di una punta, per questo i viola lavorano alla cessione di Dusan Vlahovic (che è pronto ad un prestito in A) e Boateng. Possibile che non sia riscattato Cutrone. Intanto, l’obiettivo primario è Krzysztof Piatek.

Fiorentina, si tratta con il Milan per Piatek

L’attaccante polacco torna dalla sua esperienza in Bundesliga con l’Herta Berlino. dove ha provato a rilanciarsi dopo metà stagione deludente con il Milan. I rossoneri però non puntano su di lui e i viola sono pronti a far parire l’assalto. I club sono in trattativa.