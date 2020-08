Calciomercato Benevento, caccia al bomber: tutto su Pavoletti

Il Benevento è tornato in Serie A e ora vuole restarci. Il club campano dopo la retrocessione deludente di anni fa non vuole ripetere gli stessi errori, soprattutto dopo aver domainato un campionato di Serie B. Il presidente Vigorito sta lavornado con il ds Foggia e mister Inzaghi per mettere su la rosa migliore e portare a Benevento gli acquisti giusti. Intanto, la società non si nasconde ed è alla ricerca di una punta. Tanti i nomi nella lista.

Benevento, dopo Ionita si punta un altro calciatore del Cagliari

Nei giorni scorsi il Benevento ha annunciato il colpo dal Cagliari Artur Ionita. Ma non è finita qua. Perché il club campano guarda attentamente la situazione in Sardegna. La società di Giulini potrebbe non puntare la prossima stagione su Leonardo Pavoletti, attaccante che quest’anno è stato fuori a lungo o quasi tutta la stagione per gravi infortuni. La valutazione che il club fa di lui è di meno di 10 milioni di euro.

Calciomercato Benenvento, colpo Pavoletti: si tratta

Simeone ha convinto e in arrivo potrebbe esserci anche un altro obiettivo. Per questo il Cagliari non farà storie per l’eventuale cessione di Leonardo Pavoletti. Il Benevento è pronto a convincere il calciatore che si metterebbe volentieri a disposizione di Pippo Inzaghi.