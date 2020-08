Calciomercato Atalanta, una big su Zapata: beffata la Juve

L’Atalanta si conferma una big del calcio italiano e conquista ancora una volta la qualificazione alla prossima edizione di Champions League grazie ad un ottimo terzo posto. La squadra di Gasperini però il prossimo anno non potrebbe essere la stessa. Alcuni calciatori sono a fine ciclo e hanno già chiesto la cessione, per questo la Dea è a lavoro per acquistare nuovi talenti protni a mettersi a disposizione dell’allenatore.

Atalanta, Zapata richiesto dalle big d’Europa

Duvan Zapata è uno dei calciatori più corteggiati dell’Atalanta. L’attaccante colombiano è finito nel mirino di diversi club, tra cui la Juventus in Serie A, ma anche West Ham in Premier League e l’Atletico Madrid in Liga. Il calciatore piace tanto ai tre club, che però non hanno intenzione di andare oltre i 40-45 milioni di euro. La valutazione però che fa l’Atalanta di lui è di almeno 55-60. Dunque non sarà facile trovare l’accordo, ma spunta un altro club che potrebbe alla fine aggiudicarsi le prestazioni del colombiano.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Nainggolan e Perisic tornano con Allegri in panchina

Atalanta, c’è il Barcellona su Zapata: Juventus beffata

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, su Duvan c’è anche il Barcellona. Il club spagnolo pensa a lui come alternativa di Lautaro Martinez. Costa troppo l’argentino, dunque è Zapata che ora è in cima alla lista dei catalani che potrebbero accontentare le richieste dell’Atalanta.