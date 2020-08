Bologna news, Mihajlovic è positivo al Covid-19

Una delle peggiori notizie che potevano arrivare da Bologna è realtà: il tecnico serbo, già colpito duramente nel suo stato di salute durante gli ultimi mesi, è stato trovato positivo al coronavirus.

Mihajlovic ha contratto il coronavirus

Sinisa Mihajlovic, tornato venerdì corso in Emilia, è stato sottoposto al tampone di controllo per il Covid-19 ed è risultato positivo. A comunicarlo è stato il club felsineo, specificando anche quale sarà l’iter procedurale nei confronti del tecnico della squadra. Il protocollo nazionale infatti prevede 2 settimane di isolamento e saranno quelle che l’allenatore dovrà sostenere. Il mister ad ogni modo è asintomatico e non presenta problema alcuno. A partire da domani saranno effettuati i tamponi sulla prima squadra, dai giocatori passando per i calciatori. Nei giorni scorsi invece, la formazione Primavera ha svolto i test, con esiti tutti negativi.

La partita del contagio?

Fa strano oggi rivedere le immagini della partita di calcetto giocata da Mihajlovic, in Sardegna, con Paolo Bonolis e Fabio Rovazzi. In campo c’erano anche Dario Marcolin e Flavio Briatore, al centro di una polemica furente con il sindaco di Arzachena, comune che ospita il suo Billionaire, proprio a causa delle misure di contenimento del coronavirus. Ma tutta l’isola è stata al centro di molte polemiche quest’estate, proprio a causa dell’aumento di contagi. A chi gli chiedeva come stesse, Miha rispondeva con un sorriso e con grandi giocate in campo. Per lui si trattava del ritorno in campo dopo che nel luglio 2019 aveva annunciato al mondo di aver contratto la leucemia.