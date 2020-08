Benevento-Schalke 04 salta a causa del coronavirus: c’è un positivo

Quella che doveva essere un’amichevole di lusso si è trasformato nell’ennesimo rammarico per un mondo che stenta a liberarsi dal morbo che lo sta paralizzando in queste settimane. A farne le spese stavolta è il Benevento di Vigorito.

C’è un positivo al Benevento, il comunicato

Non può dirsi una sorpresa, visto che in questo frangente storico ne abbiamo viste di ogni a causa dell’epidemia di covid-19. Ma fino a questo momento, la preparazione del Benevento in Austria, a Seefed nel Tirol, stava andando avanti nel migliore dei modi. Poi è arrivato un comunicato della società sannita che ha gelato tutti, soprattutto i tifosi: “Nel ritiro austricao è stato trovato un caso di Covid-19 all’interno della squadra giallorossa. Il calciatore interessato non presenta sintomi e sta bene. Secondo i protocolli sanitari è stato messo immediatamente in isolamento ed è sotto le cure dello staff medico, di concerto con le autorità sanitarie austriache“.

Saltano le amichevoli

Lunedì pomeriggio era previsto la prima uscita stagionale a Imst, a pochi kilometri dalla sede del ritiro, contro la rappresentativa locale, che disputa il campionato di Serie C austriaca. A questo punto è ovvio che sia questo test che quello in programma per il 28 agosto contro lo Schalke 04 (sempre ad Imst) sono da considerare annullati. Un vero peccato, perchè sarebbero serviti a cementare i nuovi arrivi col resto del gruppo.