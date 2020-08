Serie A, sono tre i contagiati nel Benevento. Il club campano ha comunicato la positività di altri due calciatori.

Benevento: altri due calciatori contagiati dal Covid-19

Ancora un caso di Coronavirus in Serie A. Aumenta il numero dei calciatori positivi al tampone.

Sono tre i giocatori del Benevento in ritiro a Seefeld contagiati dal Covid 19. Ha renderlo noto è stata la stessa società giallorossa attraverso un comunicato, nel quale non è stata rivelata l’identità dei tre giocatori che hanno contratto il virus. Ecco il comunicato integrale:

“Il Benevento Calcio comunica che, nel ritiro di Seefeld in Austria, la squadra è tornata in campo a gruppo completo, nel pieno rispetto delle norme Covid-19. E’ stato aggregato ai compagni anche il difensore Daam Foulon. In merito alla situazione sanitaria la società comunica che, alla luce del quarto ciclo di tamponi al quale è stato sottoposto l’intero gruppo, sono risultati positivi altri due atleti, che ora sono regolarmente in quarantena fiduciaria”.

Serie A, si rischia il rinvio?

La Serie A, a questo punto, potrebbe anche non ripartire a settembre come previsto. L’improvviso aumento del numero di contagiati, infatti, sta preoccupando le autorità sanitarie che potrebbe decidere per un nuovo stop al calcio giocato come accaduto nei mesi di marzo, aprile e maggio.

