Si conclude anche la stagione per l’Inter di Antonio Conte. Una stagione tutto sommato positiva per i nerazzurri che dopo anni in lotta per il quarto posto chiudono secondi in classifica in Serie A ad un solo punto dalla Juventus capolista e arrivano fino alla finale d’Europa League, persa ieri con il Siviglia (3-2). Intanto, dopo i tanti sfoghi durante l’anno di mister Conte, sono arrivate dichiarazioni significative dell’allenatore italiano al termine della finale di ieri, dove ha fatto trapelare che potrebbe dire addio e separarsi dai nerazzurri nei prossimi giorni.

Inter, incontro Conte-Zhang: fissata la data e i temi

E’ fissato per martedì l’incontro tra il presidente Steve Zhang e l’allenatore Antonio Conte. Tra i due si parlerà della possibilità di continuare in futuro insieme, ma se non sarà così c’è già pronta l’alternativa. Intanto, tra i vari temi, il numero uno nerazzurro illustrerà le possibilità di mercato del club, che ha già chiuso per 40 milioni di euro il colpo Hakimi e dovrà fare attenzione al bilancio.

Inter, pronto Allegri in caso di separazione con Conte

Secondo quanto riportato da Sky Sport, non sarà facile proseguire tra le parti viste le vedute differenti riguardo il mercato e i possibili investimenti economici. Intanto, l’Inter ha già pronta l’alternativa, con Max Allegri in pole pronto ad essere contattato.