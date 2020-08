SPAL, Coronavirus: un calciatore annuncia la sua positività

SPAL, Bonifazi annuncia la sua positività al Coronavirus attraverso i social

E’ l’allarme che si affaccia, nuovamente, sul mondo del calcio. Positivo un altro calciatore, questa volta della SPAL, al Coronavirus. A comunicarlo questa volta non è il club, retrocesso quest’anno in Serie B, ma direttamente il calciatore in prima persona, attraverso i propri canali social. Parliamo di Kevin Bonifazi, difensore ex Torino che ha lanciato l’allarme proprio pubblicando alcune IG stories che hanno molto colpito.

Le parole del difensore della SPAL, Kevin Bonifazi

Nei giorni scorsi è risultato positivo proprio l’ex SPAL, Andrea Petagna, ora in forza al Napoli. E’ stato proprio il club partenopeo ad annunciare la sua positività, ma è sempre in chiave SPAL che tuona l’allarme. Sì, perché a parlarne è il difensore del club di Ferrara, lanciando un appello importante: “Volevo comunicare a tutte le persone viste nell’ultimo periodo che dopo aver fatto vari controlli sono risultato positivo al covid, quindi chi deve si faccia controllare per la sicurezza sua e di chi ha vicino!”. E i club di Serie A stanno cercando di fare proprio questo, per poter partire in massima sicurezza. E il mondo del calcio italiano sta vivendo lo stesso allarme vissuto ad inizio marzo. Il campionato è sicuramente a rischio, presto si conosceranno gli scenari riguardanti l’inizio della nuova stagione.