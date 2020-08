Lecce, Eugenio Corini è il nuovo allenatore: il comunicato (UFFICIALE)

Lecce, ora è ufficiale: Eugenio Corini è il nuovo allenatore dei pugliesi

Il Lecce aveva preso la decisione nei giorni scorsi, che ha colto un po’ di sorpresa gli addetti ai lavori, circa l’esonero di Fabio Liverani. Nel corso della serata è arrivata una nuova notizia, proprio in merito al futuro del club giallorosso. Eugenio Corini è il nuovo allenatore del Lecce, così comunica lo stesso club attraverso il proprio sito ufficiale.

Lecce, il comunicato ufficiale su Eugenio Corini

Sembrava poter continuare in giallorosso l’avventura di Fabio Liverani, tant’è che l’ormai ex allenatore del Lecce aveva scelto di sposare il progetto in Serie B, per ritentare l’assalto alla massima categoria. Veduta non uguale al presidente Sticchi Damiani, che ha scelto di riaprire un nuovo ciclo, con un altro allenatore che non è riuscito ad ottenere la salvezza. Eugenio Corini è stato ben due volte esonerato, nella complessa annata del Brescia ed è pronto a ripartire dalla Serie B, questa volta sulla panchina del club meridionale. Nella scorsa stagione ha ottenuto solo 4 vittorie in 19 partite, con 3 pareggi e 12 sconfitte.

Quello che segue, è il comunicato ufficiale del club di Sticchi Damiani: “L’U.S. Lecce comunica che la conduzione tecnica della prima squadra è stata affidata a mister Eugenio Corini. Il tecnico lombardo ha sottoscritto un accordo triennale”.